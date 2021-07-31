В гибели российской семьи обвинили вакцину от коронавируса

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из 4 человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», - сказано в сообщении.

Семья жила на хуторе Ленина в пригороде Краснодара. По словам родни, отец, мать, бабушка и дедушка 13-летней школьницы сделали прививку в один день. Впоследствии отец, мать и бабушка были госпитализированы и умерли друг за другом. Это произошло с 16 по 26 июля. Дедушка сейчас находится в реанимации. При этом у умерших якобы был медотвод из-за сахарного диабета.