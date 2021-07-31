Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего подполковника полиции, убившего 15-летнюю девушку. На заседании мужчина частично признал свою вину и расплакался.

«Самарский районный суд поместил бывшего подполковника полиции, признавшегося в убийстве 15-летней [девушки] под арест на две месяца», — сообщает telegram-канал Mash.

Полицейский отказался давать показания, но частично признал свою вину. Он сообщил, что утопил прицеп, которым сбил школьницу.

Тело девятиклассницы с ножевыми ранениями обнаружили в поселке Петра Дубрава. Очевидец указал на мужчину в белой Toyota — он удерживал девушку на земле. Автомобиль вывел оперативников на подполковника полиции, который встречался в этой машине с 15-летней школьницей. Мужчина был задержан. Подозреваемый заявлял, что случайно сбил подростка, передает «Утро.ру».