В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-подполковник, который убил 15-летнюю девушку, расплакался

Ura.Ru
32 минуты назад

Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего подполковника полиции, убившего 15-летнюю девушку. На заседании мужчина частично признал свою вину и расплакался.

«Самарский районный суд поместил бывшего подполковника полиции, признавшегося в убийстве 15-летней [девушки] под арест на две месяца», — сообщает telegram-канал Mash.

На судебном заседании подозреваемый расплакался.

Полицейский отказался давать показания, но частично признал свою вину. Он сообщил, что утопил прицеп, которым сбил школьницу.

Опубликована предсмертная переписка убитой под Самарой школьницы

Тело девятиклассницы с ножевыми ранениями обнаружили в поселке Петра Дубрава. Очевидец указал на мужчину в белой Toyota — он удерживал девушку на земле. Автомобиль вывел оперативников на подполковника полиции, который встречался в этой машине с 15-летней школьницей. Мужчина был задержан. Подозреваемый заявлял, что случайно сбил подростка, передает «Утро.ру».

Происшествия,Криминал,Видео,Ytro.ru,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители