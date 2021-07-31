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Россиянина до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе Москвы

Lenta.ru
48 минут назад

В Брянске до смерти замучили пытками 28-летнего уроженца Дагестана Ислома Облокулова, который полтора года назад убил в одном из московских клубов сына бывшего главы «Дагводоканала», пишет Baza в своем Telegram-канале в субботу, 31 июля.

Обвиненного в убийстве в Москве дагестанца нашли мертвым
Фото: ТАССТАСС

Тело погибшего обнаружили в лесу на окраине Брянска. На голове у него был надет целлофановый пакет, оперативники зафиксировали следы пыток.

По информации источника, россиянина выкрали прямо из квартиры и вывезли в неизвестном направлении.

Облокулов известен также под именем Самандар Каландаров. Второе имя он взял, так как находился в розыске за убийство. Следствие предполагает, что заказчиком преступления может быть бывший глава «Дагводоканала».

«Его уже задержали и в ближайшее время должны доставить в Москву. Наемников, которые расправились с Исломом, тоже поймали, но на допросах они молчат и не дают никаких показаний», — говорится в сообщении.

Происшествия,Москва,Брянск,
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