Опубликовано видео избиения молодой пары одесскими байкерами

В Черкассах группа байкеров из Одессы избила молодую пару и разгромила битами машину. Видеозапись опубликована в Telegram-канале издания «Обозреватель».

Байкеры сначала расправились с молодыми людьми, а потом переключились на машину. Используя цепи и биты, они разгромили транспортное средство. В результате молодая пара оказалась в больнице со множественными травмами и ушибами. У обоих пострадавших врачи выявили сотрясение мозга.