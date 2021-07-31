Появилось видео массовой драки в центре Москвы

В интернете появилось видео массовой драки со стрельбой в московском «Ашане». Инцидент произошел накануне в торговом центре «Тройка» на Верхней Красносельской улице. В конфликте участвовало около 20 иностранцев. На кадрах, опубликованных каналом 112, видно, как на территории магазина несколько человек избивают одного.

Поводом для драки стал словесный конфликт. Один из участников потасовки оскорбил другого, за него заступились товарищи и напали толпой.

Полиция возбудила уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия")», - заявил источник.

В столичном управлении МВД России подтвердили эту информацию.

Известно, что конфликт произошел вечером, в нем участвовали около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из них применил оружие. Полиция задержала нескольких участников.

В последнее время столкновения мигрантов происходили в Амурской, Московской и Свердловской областях, Дагестане, Москве и Петербурге. В МВД заявили, что «с учетом общественной опасности совершенных деяний приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию».