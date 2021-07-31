Сотрудники столичной полиции доставили в отделение более 30 задержанных после массовой драки в "Ашане" в Москве.

Драка произошла 30 июля в "Ашане" на Верхней Красносельской улице. По данным РЕН ТВ, участниками конфликта стали две группы людей, у одной из которых оказался травматический пистолет.

Как сообщил один из свидетелей, участники драки с криками бегали по магазину, пугая покупателей и работников. Он уточнил, что слышал выстрел. По словам очевидцев, один из мужчин пытался убежать от компании, однако оппоненты набросились на него и избили ногами.