Сотрудники столичной полиции доставили в отделение более 30 задержанных после массовой драки в "Ашане" в Москве.
Драка произошла 30 июля в "Ашане" на Верхней Красносельской улице. По данным РЕН ТВ, участниками конфликта стали две группы людей, у одной из которых оказался травматический пистолет.
Как сообщил один из свидетелей, участники драки с криками бегали по магазину, пугая покупателей и работников. Он уточнил, что слышал выстрел. По словам очевидцев, один из мужчин пытался убежать от компании, однако оппоненты набросились на него и избили ногами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Более 30 участников драки доставлены в отделение.