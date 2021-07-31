В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Полиция Москвы задержала более 30 человек после массовой драки со стрельбой

Vse42.ru
1 час назад

Сотрудники столичной полиции доставили в отделение более 30 задержанных после массовой драки в "Ашане" в Москве.

Драка произошла 30 июля в "Ашане" на Верхней Красносельской улице. По данным РЕН ТВ, участниками конфликта стали две группы людей, у одной из которых оказался травматический пистолет.

Как сообщил один из свидетелей, участники драки с криками бегали по магазину, пугая покупателей и работников. Он уточнил, что слышал выстрел. По словам очевидцев, один из мужчин пытался убежать от компании, однако оппоненты набросились на него и избили ногами.

Не менее 70 человек задержаны после массовой драки мигрантов в Санкт-Петербурге

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Более 30 участников драки доставлены в отделение.

Происшествия,Видео,Ашан,Москва,
110
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители