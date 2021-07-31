Сбежавшему в Монако российскому банкиру вынесли приговор

Тушинский суд Москвы вынес заочный приговор бывшему председателю правления Инвестторгбанка Владимиру Гудкову. Ему назначили 7 лет колонии и штраф в 800 000 рублей. Банкира признали виновным в хищении более 7 млрд рублей, сообщил «Коммерсант». С 2017 года Гудков находится в международном розыске, в январе 2018-го его задержали в Монако. Однако княжество отказало российской Генпрокуратуре в экстрадиции.

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О санации Инвестторгбанка ЦБ объявил в сентябре 2015 года. Уголовное дело против Гудкова возбудили в 2016 году. Следствие считает, что банкир организовал преступную схему, по который банк выдавал кредиты фиктивным заёмщикам, а также заключал договоры купли-продажи закладных с подконтрольными организациями.

Суд признал, что незадолго до санации Гудков вместе с соучастниками перечислил 3,6 млрд рублей на счета компаний МГИиС, ИК «Столица», ТД «Финанс» и ИК «Венец». Взамен банк получил неликвидные ценные бумаги, выпущенные фирмой «Империал-Торг».

В 2018 году Гудкова задержали на его вилле в Монако. Банкира арестовали по запросу России, однако через несколько месяцев отпустили. Заочный процесс в Тушинском суде Москвы начался в июне 2020 года.

В 2016 году российский арбитраж обязал Гудкова и его заместительницу Нину Шурмину вернуть банку 3,6 млрд рублей. Шурмина признала вину и заключила соглашение со следствием. В 2018 году Тушинский суд приговорил к 3 годам условно.

Другие фигуранты дела о хищении получили реальные сроки. В 2019 году экс-глава направления ипотечного кредитования Татьяна Зотина, руководитель департамента кредитных операций Ольга Зубкова и внештатная сотрудница Инвестторгбанка Елена Лукьянова были осуждены на 5 лет колонии общего режима.