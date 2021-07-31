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Пассажиры в больнице: в Бостоне столкнулись поезда наземного метро

ТК «Звезда»иещё 2
32 минуты назад

Более 20 человек пострадали в столкновении двух поездов наземного метро в Бостоне. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 июля, недалеко от Бостонского университета.

Пассажиры в больнице: в Бостоне столкнулись поезда метро
Фото: @BostonFire Twitter@BostonFire Twitter

Всего пострадали 23 человека, они получили не опасные для жизни травмы. Пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи, сообщает канал WWLP со ссылкой на экстренные службы.

Линия метро, на которой произошло столкновение, временно не работает, пассажирам предлагают пользоваться автобусами. Людей также попросили избегать района места столкновения.

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