Пассажиры в больнице: в Бостоне столкнулись поезда метро

Более 20 человек пострадали в столкновении двух поездов наземного метро в Бостоне. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 июля, недалеко от Бостонского университета.

Фото: @BostonFire Twitter @BostonFire Twitter

Всего пострадали 23 человека, они получили не опасные для жизни травмы. Пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи, сообщает канал WWLP со ссылкой на экстренные службы.