Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ в Москве

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Конфликт произошел в торговом центре на Верхней Красносельской улице. После словесной перепалки между группой граждан началась драка, в ходе которой было применено оружие.

«Один из участников применил оружие, какое именно, в настоящее время устанавливается», - сказал источник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что после драки несколько человек были доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время устанавливается их причастность к противоправным действиям.

Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция проводит проверку.