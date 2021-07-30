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В торговом центре в Москве устроили массовую драку со стрельбой

Вероника Полынина
31 минуту назад

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт произошел в торговом центре на Верхней Красносельской улице. После словесной перепалки между группой граждан началась драка, в ходе которой было применено оружие.

«Один из участников применил оружие, какое именно, в настоящее время устанавливается», - сказал источник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что после драки несколько человек были доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время устанавливается их причастность к противоправным действиям.

Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция проводит проверку.

22 июня в российской столице произошла массовая драка, участниками которой стали футбольные фанаты и мигранты. По словам очевидцев, участники конфликта имели при себе ножи и пистолеты, были слышны выстрелы. Четверо участников потасовки были арестованы и доставлены в отделение полиции, каждому из них не более 21 года. Двоим виновникам драки – по 17 лет, им потребовалась помощь медиков.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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