Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ в Москве

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Конфликт произошел в торговом центре на Верхней Красносельской улице. После словесной перепалки между группой граждан началась драка, в ходе которой было применено оружие.
«Один из участников применил оружие, какое именно, в настоящее время устанавливается», - сказал источник.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что после драки несколько человек были доставлены в территориальный отдел полиции. В настоящее время устанавливается их причастность к противоправным действиям.
Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция проводит проверку.
22 июня в российской столице произошла массовая драка, участниками которой стали футбольные фанаты и мигранты. По словам очевидцев, участники конфликта имели при себе ножи и пистолеты, были слышны выстрелы. Четверо участников потасовки были арестованы и доставлены в отделение полиции, каждому из них не более 21 года. Двоим виновникам драки – по 17 лет, им потребовалась помощь медиков.