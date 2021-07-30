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Преподавателя лицея обвинили в сексуальном насилии над ребёнком

News.ru
11 минут назад

Преподавателя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Преподавателя лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над ребенком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Живописец Евгений Елизаров почти 30 лет работал в мастерской 1 лицея. Преподавал, организовывал выставки, работал с детьми и ездил с ними в многочисленные летние поездки. Однако одна из его бывших учениц рассказала о случаях сексуального насилия с его стороны.

Сейчас девушке 29 лет, в 14 лет она поступила в МЦХШ. За время учёбы на протяжении четырёх лет она якобы неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны преподавателя учебного заведения.

В прошлом году против детей было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений. Это на 7,2% выше предыдущего года и на 79% — 2012 года. В половине случаев жертвами педофилов становились дети в возрасте до 14 лет. А в 21% случаев насильниками оказывались члены семьи ребёнка.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы.

Происшествия,Анна Кузнецова,Владимир Путин,
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