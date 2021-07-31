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После драки со стрельбой в московском ТЦ возбудили уголовное дело

Газета.Ruиещё 15
3 часа назад

После массовой драки со стрельбой в торговом центре в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице", — рассказал он. В столичном ГУ МВД России подтвердили информацию о возбуждении дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Вечером 30 июля в торговом центре на Верхней Красносельской улице произошел конфликт, который перерос в драку. В ней принимали участие около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из участников драки применил оружие. В результате были задержаны несколько человек, их доставили в территориальный отдел полиции. Ранее сообщалось, что МВД запретит въезд в Россию участвовавшим в массовых драках иностранцам.

После драки со стрельбой в московском ТЦ возбудили уголовное дело
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,Торговый центр,МВД,Москва,
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