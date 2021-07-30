Молодую москвичку посадили за вербовку террористов

Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор 23-летней москвичке Анне Молчановой, сменившей имя на Анису Арабиеву. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Петр Кассин / Коммерсантъ

Девушка признана виновной по статье 205.1 («Вербовка лица к участию в террористической деятельности») УК РФ. Она подготавливала террористов, которых должны были отправить для участия в боевых действиях на территории Сирии. Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.