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Военный суд посадил молодую москвичку за вербовку террористов

Lenta.ruиещё 3
23 минуты назад

Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор 23-летней москвичке Анне Молчановой, сменившей имя на Анису Арабиеву. Об этом сообщает ТАСС.

Молодую москвичку посадили за вербовку террористов
Фото: Петр Кассин / КоммерсантъПетр Кассин / Коммерсантъ

Девушка признана виновной по статье 205.1 («Вербовка лица к участию в террористической деятельности») УК РФ. Она подготавливала террористов, которых должны были отправить для участия в боевых действиях на территории Сирии. Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

26 июля сообщалось о задержании в Новосибирске сотрудниками ФСБ иностранца за финансовую поддержку террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). По версии следствия, выходец одной из республик ближнего зарубежья собрал 2,4 миллиона рублей для террористов. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Происшествия,Анна Молчанова,ФСБ,Москва,
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