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Трое кубинцев пытались пересечь на надувных матрасах границу России и Эстонии

Газета.Ruиещё 3
26 минут назад

Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрасах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и затем уехать в Испанию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кубинцев на матрасах поймали на границе России и Эстонии
Фото: PixabayPixabay

В пресс-службе уточнили, что, по словам иностранцев, конечной точкой следования была Испания, поскольку там проживает дочь одного из задержанных.

"При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - добавили в пограничном управлении.

Согласно заявлению, задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории России. Ранее за незаконный переход российской границы осудили трех африканских футболистов.

Происшествия,Россия,Куба,Нарва,Эстония,Испания,
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