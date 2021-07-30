Кубинцев на матрасах поймали на границе России и Эстонии

Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрасах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и затем уехать в Испанию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В пресс-службе уточнили, что, по словам иностранцев, конечной точкой следования была Испания, поскольку там проживает дочь одного из задержанных.

"При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - добавили в пограничном управлении.