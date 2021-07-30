Россиян в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации

Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации, передает ТАСС.

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«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

В дипмиссии сообщили, что основные точки возгорания в Бодруме потушены, все это время ведомство находилось в контакте с туроператорами, активистами российского сообщества в Турции, префектурой и муниципальными службами, а также консультировало обращавшихся за помощью туристов.

«В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь», - рассказали в консульстве.

По словам дипломатов, гостиницы, из которых были эвакуированы россияне, заявили об отсутствии ущерба и начали возвращать туристов, временно расселенных по другим отелям.