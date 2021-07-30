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В Самаре полицейский убил девочку после того, как сбил ее на машине

ТАСС
1 час назад

Сотрудник самарской полиции убил девочку 2006 года рождения после того, как сбил ее на автомобиле. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары зарезал девушку, чтобы скрыть ДТП. До этого он сбил ее на машине", - рассказал источник.

Как сообщал ТАСС, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки, тело которой со множественными повреждениями нашли 29 июля примерно в 22:30 (21:30 мск) в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Подозреваемым является сотрудник полиции, он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В полиции по факту ЧП проводят служебную проверку. Если вина сотрудника будет доказана, мужчину уволят из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Прокурор области Сергей Берижицкий взял на контроль ход расследования уголовного дела, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Происшествия,Видео,МВД,Самара,
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