«Это граждане нашей страны»: Песков о драке чеченцев с Росгвардией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали о массовой драке в Крыму, но «специальной информацией» о ней не располагают. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков подчеркнул, что такие инциденты случаются часто, президенту о них не докладывают, но в администрации видели новости о драке.

«Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», - заявил он.

Песков подчеркнул, что участники драки должны быть наказаны за угрозы росгвардейцам.

«В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием < >, это < > подлежит наказанию», - заключил он.

Драка произошла в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя. СМИ писали, что в ней участвовали уроженцы Кавказа и местные жители.

Позже «Подъем» сообщил, что одной из сторон конфликта были спортсмены из местной секции борьбы. Сообщалось, что в результате драки пострадал крымский татарин, которого ударили бутылкой по голове, а сотруднику полиции (на место прибыли росгвардейцы) угрожали оружием.

В управлении МВД по Крыму начали проверку.

Источник «Подъема» в правоохранительных органах заявил, что в ту ночь симферопольские спортсмены праздновали рождение ребенка у одного из них.