«Это граждане нашей страны»: Песков о драке чеченцев с Росгвардией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали о массовой драке в Крыму, но «специальной информацией» о ней не располагают. Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что такие инциденты случаются часто, президенту о них не докладывают, но в администрации видели новости о драке.
«Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», - заявил он.
Песков подчеркнул, что участники драки должны быть наказаны за угрозы росгвардейцам.
«В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы, это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием < >, это < > подлежит наказанию», - заключил он.
Драка произошла в ночь на 29 июля на одной из центральных улиц Симферополя. СМИ писали, что в ней участвовали уроженцы Кавказа и местные жители.
Позже «Подъем» сообщил, что одной из сторон конфликта были спортсмены из местной секции борьбы. Сообщалось, что в результате драки пострадал крымский татарин, которого ударили бутылкой по голове, а сотруднику полиции (на место прибыли росгвардейцы) угрожали оружием.
В управлении МВД по Крыму начали проверку.
Источник «Подъема» в правоохранительных органах заявил, что в ту ночь симферопольские спортсмены праздновали рождение ребенка у одного из них.
«Понятное дело, веселились, открыли шумно шампанское. Мимо проходила группа чеченцев и оскорбилась тем, что брызги попали на них», - заявил он.