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Подполковник полиции признался в убийстве российской школьницы

Lenta.ru
52 минуты назад

Подполковник полиции в Самарской области признался в убийстве школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Подполковник полиции признался в убийстве школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейский рассказал, что возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района на своем белом автомобиле Toyota. От испуга она стала кричать и кинулась на него с кулаками. В этот момент он потерял рассудок и ударил ее ножом несколько раз.

Подполковник задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По факту преступления возбудили уголовное дело.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) по факту преступления возбудило уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В свою очередь региональное управление МВД по факту инцидента проводит служебную проверку. Если вина подполковника будет доказана, его уволят, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Подозреваемый и жертва могли состоять в любовной связи

По данным издания Baza, убитая в поселке Петра Дубрава школьница могла быть любовницей подозреваемого. По некоторым сведениям, полицейский мог встречаться с девятиклассницей. Часто свидания пары проходили в автомобиле — той самой белой Toyota, в которой подполковника видели в последний раз. Недавно отношения подозреваемого с 16-летней любовницей стали напряженными. Мотивом убийства могло стать то, что школьница угрожала рассказать всем об их связи.

Убитую школьницу нашли накануне вечером

Тело девятиклассницы с пятью ножевыми ранениями нашли в поселке Петра Дубрава 29 июля в 22:30. По словам очевидца, неизвестный долго прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белом автомобиле Toyota. Было установлено, что на таком автомобиле ездит подполковник полиции и начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, после чего сотрудника МВД задержали.

Происшествия,СКР,МВД,Самарская Область,
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