Появилась новая версия убийства школьницы в Самарской области

Причиной убийства 15-летней школьницы в Самарской области могла стать ее любовная связь с сотрудником полиции. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Царьград».
Ранее стало известно, что тело девушки с пятью ножевыми ранениями нашли в поселке Петра Дубрава Самарской области. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте». Полицейские выяснили, что на машине ездил подполковник полиции Антон Безчетвертев и заподозрили его в убийстве.
Отрабатываются возможные версии. По одной из них, у школьницы и подполковника были отношения, та решила обо всем рассказать и произошел конфликт, пишет «Царьград».
«В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом в ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что будет проведена служебная проверка.
«Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - заявили в пресс-службе.