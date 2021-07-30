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Появилась новая версия убийства школьницы в Самарской области

Алиса Селезнёва
1 час назад

Причиной убийства 15-летней школьницы в Самарской области могла стать ее любовная связь с сотрудником полиции. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Царьград».

Появилась новая версия убийства школьницы в Самарской области
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что тело девушки с пятью ножевыми ранениями нашли в поселке Петра Дубрава Самарской области. Очевидец рассказал правоохранительным органам, что неизвестный прижимал школьницу к земле, а потом уехал на белой «Тойоте». Полицейские выяснили, что на машине ездил подполковник полиции Антон Безчетвертев и заподозрили его в убийстве.

Отрабатываются возможные версии. По одной из них, у школьницы и подполковника были отношения, та решила обо всем рассказать и произошел конфликт, пишет «Царьград».

В СУ СК России по региону отметили, что сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве, задержан.

«В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что будет проведена служебная проверка.

«Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - заявили в пресс-службе.

Происшествия,СКР,МВД,Царьград ТВ,Самарская Область,
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