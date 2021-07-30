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Тело актера «Марша Турецкого» обнаружили в квартире через 10 дней после смерти

Анна Безрукова
34 минуты назад

В отделение полиции обратилась жительница Москвы Светлана Ивановна, подруга семьи российского актера Максима Михайлина. Она никак не могла дозвониться до актера и его матери, проживающих в квартире на Мосфильмовской улице.

Тело актера «Марша Турецкого» нашли в квартире через 10 дней после смерти
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ни 46-летний Максим, ни его 69-летняя мать Любовь также не открывали дверь своей квартиры. Ни на стуки, ни на звонки жильцы не реагировали. Пожилая женщина встревожилась и решила немедленно обратиться за помощью в полицию. Приехавшие к месту оперативники вскрыли дверь. Внутри квартиры обнаружили труп актера, помочь мужчине уже было нельзя.

«Приехавшие в квартиру артиста медики предварительно установили, что он умер по естественным причинам. Никаких признаков насильственной смерти на теле не нашли. Порядок в жилище также нарушен не был. Удалось установить, что Максим Михайлин умер за семь-десять дней до того, как его нашли оперативники» - пояснил KP.RU источник в правоохранительных структуры.

Тело артиста направили в морг, где медицинская экспертиза выяснит точные причины его смерти. Также полиция запустила проверку по факту произошедшего.

Максим Михайлин - известный российский актер, снимался в кино и телесериалах. Зрителям больше всего запомнились его герои сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок».

Происшествия,Комсомольская правда,Москва,
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