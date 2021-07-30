Пригрозил полицией: Гид в Турции сбежал от россиян

Пара из Екатеринбурга заявила гиду туроператора о своем желании уехать из охваченной лесными пожарами Турции, однако тот сбежал от них, угрожая полицией. Об этом пишет URA.RU.
Лесные пожары, охватившие Турцию в середине месяца, 28 июля добрались до туристического региона Анталья. 29 июля появилась информация, что отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать, позже ее опровергли. Жертвами пожаров стали как минимум четыре человека, более 120 пострадали. В генеральном консульстве РФ в Анталье россиян, находящихся в курортных районах, охваченных огнем, призвали не покидать отели.
По словам туристки Екатерины Лешуковой, они очень хотят улететь из Турции, опасаясь за свою жизнь.
«Мы подошли к гиду от туроператора. У нас Anex Tour. Мы просто хотели улететь домой. Гид не стал с нами разговаривать, а просто ушел, пригрозив полицией», — рассказала она.
Лешукова отметила, что находиться в отеле просто невозможно, так как из-за пожаров всюду гарь и дым, а один из екатеринбуржцев астматик.
«Мы находимся в Мармарисе, а соседний Ичмелер сгорел полностью. Всюду гарь, нечем дышать. Для астматиков очень опасная ситуация. Бежавшие туристы из выгоревшего курорта Ичмелер остаются в Мармарисе. Располагаются ближе к бухте, и надеются, что могут уплыть на пароме», - заявила она.
Редакции издания не удалось связаться с Anex Tour, чтобы получить комментарий по поводу заявления туристки.
Ранее глава ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что в Турции отдыхающих не будут бесплатно переселять в новые отели, даже если туристы лишились комфортного отдыха из-за дыма и гари. По его словам, бесплатно получить другой отель или отказаться от тура без штрафов можно будет только в том случае, если власти страны объявят режим ЧС из-за пожаров, однако пока этого нет.