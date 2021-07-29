Лесной пожар в Анталье продвинулся к жилым поселениям

Лесной пожар, который вспыхнул в четырех популярных турецких курортных районах недалеко от Антальи, продвинулся к поселениям. Пожарные из близлежащих провинций поддерживают усилия по тушению пожара. Об этом сообщает газета «Известия».

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По информации издания, в результате пожара сгорело несколько домов и предприятий. Пламя охватило районы Эвренсеки, Калемлер, Еникёй, а также Манавгат.

«Это немыслимая, плохая картина. Мы даже не осознавали, к чему мы на самом деле стремились», — сказал мэр района Манавгата Сукру Сёзен, рассказывая о предпринятых действиях по тушению огня.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подчеркнул, что по меньшей мере 62 человека пострадали от пожара в Манавгате, уточняет издание Hürriyet.