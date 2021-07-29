В охваченной пожарами Турции произошло землетрясение

В Турции, где бушуют лесные пожары, произошло землетрясение, сообщает издание Hurriyet.

Фото: @Sascha_SLH / Twitter @Sascha_SLH / Twitter

Землетрясение магнитудой 3,6 случилось в городе Варто ила Муш на востоке страны.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 21,86 км. Подземные толчки ощущались в соседней провинции Эрзурум.

Отмечается, что землетрясение вызвало кратковременную панику среди жителей.

Напомним, что в ряде южных провинций Турции продолжаются лесные пожары. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к тушению пожаров привлечены все возможные силы и средства. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал пожары национальной катастрофой.

Многочисленные очаги возгорания зафиксированы в 17 разных провинциях страны. Пожары уже добрались до населенных пунктов Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидима в провинции Айдын и Еникей в Аланье. Экстренные службы продолжают бороться с огнем в районах Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери.

В результате разгула стихии в провинции Анталья погибли 3 человека, еще 183 пострадали.