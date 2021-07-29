В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В охваченной пожарами Турции произошло землетрясение

Вероника Полынина
15 минут назад

В Турции, где бушуют лесные пожары, произошло землетрясение, сообщает издание Hurriyet.

В охваченной пожарами Турции произошло землетрясение
Фото: @Sascha_SLH / Twitter @Sascha_SLH / Twitter

Землетрясение магнитудой 3,6 случилось в городе Варто ила Муш на востоке страны.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на глубине 21,86 км. Подземные толчки ощущались в соседней провинции Эрзурум.

Отмечается, что землетрясение вызвало кратковременную панику среди жителей.

Напомним, что в ряде южных провинций Турции продолжаются лесные пожары. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к тушению пожаров привлечены все возможные силы и средства. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал пожары национальной катастрофой.

Многочисленные очаги возгорания зафиксированы в 17 разных провинциях страны. Пожары уже добрались до населенных пунктов Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидима в провинции Айдын и Еникей в Аланье. Экстренные службы продолжают бороться с огнем в районах Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери.

Туристов в Турции начали эвакуировать на лодках

В результате разгула стихии в провинции Анталья погибли 3 человека, еще 183 пострадали.

В поселке Гюверджинлик в Бодруме из пятизвездочного отеля «Титаник» эвакуировали около 100 россиян. По данным генконсульства России в Анталье, пострадавших в результате лесных пожаров россиян на данный момент нет.

Происшествия,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,Варто,Турция,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители