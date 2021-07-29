Туристов в Турции начали эвакуировать на лодках

Туристов начали эвакуировать из отелей в Бодруме на лодках. Видеозапись, сделанную в отеле «Титаник», разместил телеграм-канал Readovka.
Отдыхающие в отеле россияне рассказали, что огонь вплотную подобрался к побережью в Бодруме и уже перекинулся на здания.
В частности, пострадал отель «Титаник». Чтобы спастись от огня, персонал отеля вместе с постояльцами покидает место пожара на лодках по морю.
Ранее об эвакуации одного из отелей в Бодруме сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в эфире телеканала NTV. Также было эвакуировано 600 жилых домов.
Министр рассказал, что пожары продолжаются в семи регионах страны, в том числе в Мугле, граничащей с Антальей, Кютахье, близ городов Мармарис (Мугла) и Дидим (провинция Айдын), где расположены курорты.
В результате лесных пожаров в провинции Анталья погибли 3 человека, еще 183 пострадали.
Накануне в генконсульстве России в Анталье сообщали, что россияне, которые в настоящее время находятся в Турции, за помощью в ведомство не обращались. Все экскурсии для туристов приостановлены до нормализации ситуации. В Ростуризме посоветовали россиянам не покидать территорию отелей.