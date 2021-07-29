Суд отказался отправить под стражу участницу Pussy Riot Алехину

«Ужесточить меру пресечения просила инспекция ФСИН, гособвинение поддержало это ходатайство. Мы просили отказать. И на настоящий момент судом отказано в изменении меры пресечения на более жесткую в связи с тем, что не представлено безусловных оснований для ее изменения», — сказал адвокат.