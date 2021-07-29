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Суд отказался отправить под стражу участницу Pussy Riot Алехину

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Преображенский суд Москвы отказал в ужесточении меры пресечения участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной в деле о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Суд отказался отправить под стражу участницу Pussy Riot Алехину
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Суд постановил, что до января Алехина будет находится под домашним арестом.

«Ужесточить меру пресечения просила инспекция ФСИН, гособвинение поддержало это ходатайство. Мы просили отказать. И на настоящий момент судом отказано в изменении меры пресечения на более жесткую в связи с тем, что не представлено безусловных оснований для ее изменения», — сказал адвокат.

Другими фигурантами дела являются бывший юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава Альянса врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Анастасия Васильева.

По версии следствия, их призывы стали причиной того, что люди, в том числе больные коронавирусом, пришли на несогласованную акцию 23 января, создав таким образом «угрозу массового заболевания».

Ранее двое участников Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию, освободившись из под домашнего ареста. До них из страны выехала активистка панк-группы Вероника Никульшина.

Происшествия,Вероника Никульшина,Александр Софеев,Мария Алехина,Кира Ярмыш,Любовь Соболь,Дмитрий Барановский,Анастасия Васильева,Олег Степанов,Алексей Навальный,Минюст РФ,ФСИН,Москва,
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