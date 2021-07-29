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На турецком курорте началась эвакуация отелей из-за пожаров

Мария Иванова
33 минуты назад

Отели в турецком курортном городе Мармарис начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным Hürriyet, 29 июля пожар вспыхнул в лесном массиве в городе Мугла, расположенном рядом с Мармарисом. О пожаре стало известно около 13:15 по местному времени, он распространился на многие километры всего за пять минут под воздействием ветра.

Возгорание тушат 30 пожарных машин, пять вертолетов и самолетов. По информации Hürriyet, пожар угрожает домам и отелям в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан.

Лесные пожары, охватившие Турцию в середине месяца, 28 июля добрались до туристического региона Анталья.

Жители района Манавгат накануне начали покидать свои дома на машинах, три района полностью эвакуировали. Несколько домов были сожжены. Как минимум три человека погибли, более 120 пострадали.

Власти начали расследование причин пожара. В СМИ появилась информация, что он начался с возгорания на мусорном полигоне.

Происшествия,Видео,Мармарис,
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