ФСБ ликвидировала террористов в Тюмени

Сотрудники ФСБ в Тюмени ликвидировали двух сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», готовивших теракты. Об этом сообщает РИА Новости.

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Спецоперация была проведена спецслужбами в ночь на 29 июля. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по силовикам, оказывая сопротивление. Их ликвидировали ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и граждан нет.