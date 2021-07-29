В России подросток избил и ограбил почтальона

Подросток в городе Октябрьский Республики Башкортостан подкараулил почтальона, напал на нее и избил. После этого злоумышленник ограбил сотрудницу почты на более чем 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подросток подкараулил сотрудницу почты в подъезде многоквартирного дома. Он несколько раз ударил ее по голове, после чего отобрал сумку, в которой находилось более 500 тысяч рублей. Позднее он сжег свою олимпийку и похищенную сумку, чтобы уничтожить улики.

Спустя несколько часов полицейские задержали 16-летнего злоумышленника. Его также опознала потерпевшая. Подросток в содеянном преступлении сознался. Отмечается, что он проживал в том же доме, где произошел инцидент.

Следователи возбудили уголовное дело по подпунктам «г», «д» части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере»).