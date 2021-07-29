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Атаковавший толпу людей и затоптавший мужчину слон попал на видео

Алевтина Жаркова
55 минут назад

В Индии разъяренный слон затоптал мужчину. На случившуюся в районе Голагат (штат Ассам) трагедию обратило внимание издание Daily Mail.

100 слонов вместе со своими детенышами переходили дорогу. На опубликованных кадрах видно, как местные жители расступились, чтобы пропустить стадо животных. Они поторапливали диких зверей шлепками и тряпками, а водители сигналили из автомобилей.

Когда все слоны уже практически ушли в лес, один из их сородичей внезапно побежал в сторону людей и затоптал мужчину. От полученных травм 45-летний Пачкал Мура (Pachkal Mura) скончался в больнице.

Происшествия,В мире,Видео,Индия,
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