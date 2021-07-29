В Индии разъяренный слон затоптал мужчину. На случившуюся в районе Голагат (штат Ассам) трагедию обратило внимание издание Daily Mail.

100 слонов вместе со своими детенышами переходили дорогу. На опубликованных кадрах видно, как местные жители расступились, чтобы пропустить стадо животных. Они поторапливали диких зверей шлепками и тряпками, а водители сигналили из автомобилей.