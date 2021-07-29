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Опубликовано видео конфликта чеченцев с росгвардейцами в Крыму

Алевтина Жаркова
13 минут назад

В Крыму сотрудники Росгвардии и полиция попытались остановить массовую драку, которая произошла между местными жителями и чеченцами. Случившийся в Симферополе конфликт сняли на камеру очевидцы, соответствующая запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Подъём».

На кадрах запечатлено, как правоохранители разводят участников потасовки, один из них нанес своему оппоненту удар бутылкой по голове. Силовики тут же задерживают нападавшего, а приятели пытаются его отбить.

Причина массовой стычки неизвестна, однако свидетели сообщают, что у мужчин было оружие и ножи.

Происшествия,Криминал,Видео,Росгвардия,Республика Крым,Симферополь,
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