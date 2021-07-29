В Крыму сотрудники Росгвардии и полиция попытались остановить массовую драку, которая произошла между местными жителями и чеченцами. Случившийся в Симферополе конфликт сняли на камеру очевидцы, соответствующая запись появилась в распоряжении Telegram-канала «Подъём».

На кадрах запечатлено, как правоохранители разводят участников потасовки, один из них нанес своему оппоненту удар бутылкой по голове. Силовики тут же задерживают нападавшего, а приятели пытаются его отбить.