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«Необходимости в эвакуации россиян нет»: генконсульство РФ в Анталье

Анна Безрукова
10 минут назад

Вопрос по поводу эвакуации туристов из Антальи не стоит, важнейшие туристические объекты находятся вне зоны пожаров. Об этом РИА Новости сообщили в российском генконсульстве.

Накануне в генконсульстве России в Анталье сообщали, что россияне, которые в настоящее время находятся в Турции, в ведомство не обращались. По словам дипломатов, "не было обращений от отдыхающих из РФ, которые находятся на отдыхе в прилегающих к местам возгораний курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат". Все экскурсии для туристов в данном регионе приостановлены до нормализации ситуации.

Напомним, пожар начался 28 июля недалеко от курортного Манавгата, согласно предварительным данным, вследствие высоких температур в регионе. По сведениям телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за помощью в медорганизации. Власти Антальи вчера сообщали, что возгорание не опасно для объектов туризма, а информация о возможных жертвах не поступала. Огонь начал распространяться приблизительно в полдень в ближайшем к Манавгату лесу. Пламя быстро разошлось из-за сильных порывов ветра. В городской администрации отметили, что данный пожар стал сильнейшим из всех, что ранее случались в регионе.

При пожаре в Анталье погиб как минимум один человек

Впоследствии появились данные, что как минимум один человек в результате пожара погиб. Об этом сегодня, 29 июля журналистам рассказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Происшествия,Видео,Россия,Анталья,Турция,
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