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Опубликовано видео поглотившей людей ямы на дороге в Исламабаде

Алевтина Жаркова
48 минут назад

Обильные дожди обрушились на столицу Пакистана. Вода заполнила городскую канализацию, в результате чего улицы Исламабада затопило. Дорожное покрытие в городе размыло настолько, что стали возникать провалы.

В Сети появились кадры, на которых видно, как мужчины падают в только что образовавшуюся яму с водой. Сначала просевший грунт поглощает одного местного жителя, а затем и еще двух человек, которые бросились ему на помощь.

Из-за сложившейся ситуации власти пакистанской столицы призывают население сохранять спокойствие и ограничить свои передвижения по городу.

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