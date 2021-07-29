Обильные дожди обрушились на столицу Пакистана. Вода заполнила городскую канализацию, в результате чего улицы Исламабада затопило. Дорожное покрытие в городе размыло настолько, что стали возникать провалы.
В Сети появились кадры, на которых видно, как мужчины падают в только что образовавшуюся яму с водой. Сначала просевший грунт поглощает одного местного жителя, а затем и еще двух человек, которые бросились ему на помощь.
Из-за сложившейся ситуации власти пакистанской столицы призывают население сохранять спокойствие и ограничить свои передвижения по городу.