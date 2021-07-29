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Комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру из-за шутки о русских

Мария Иванова
1 час назад

Комика Идраку Мирзализаде вменяют административную статью 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за шутки о русских в стендапе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пошутил о русских: Комика Мирзализаде вызвали в прокуратуру
Фото: InstagramInstagram

По данным «112», 28 июля Мирзализаде приехал из Минска в Москву, чтобы выступить в столице. На Белорусском вокзале полицейские вручили ему постановление о явке в прокуратуру. Комик узнал, что его подозревают в возбуждении ненависти.

В статье 20.3.1 предусмотрено наказание в десять - двадцать тысяч рублей штрафа, до ста часов обязательных работ или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Проблемы у Мирзализаде, уроженца Белоруссии с азербайджанскими корнями, возникли из-за шуток о ксенофобии.

В одном из YouTube-шоу он шутил о трудностях с поиском жилья в России и удивлялся, почему хозяева предпочитают сдавать квартиры «только славянам». Комик заявил, что однажды снимал жилье после русских, оно было в запущенном состоянии и ему пришлось выбросить испачканный матрас.

Отрывок номера разошелся по соцсетям (в частности, на него обратил внимание Владимир Соловьев), Мирзализаде начали обвинять в русофобии.

По данным «112», правоохранители заказали экспертизу и эксперты пришли к выводу, что в его выступлении содержатся лингвистические и психологические признаки унижения по национальному признаку.

В июне Мирзализаде рассказал, что в центре Москвы на него напали двое неизвестных. Они набросились на него со спины, а затем потребовали извинений.

Позже комик заявил, что мог оскорбить только чувства ксенофобов и не хочет просить прощения за это. Русский народ, по его словам, он «ни в коем случае не оскорблял».

Происшествия,Владимир Соловьев,Генпрокуратура РФ,Москва,Минск,
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