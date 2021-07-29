«Даже солнца не видать»: россияне отказываются уезжать из полыхающей Турции

Несмотря на масштабные лесные пожары в Турции российские туристы не собираются уезжать. Россияне «меряются» пожарами в соцсетях, сообщает «Первый канал».

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Охватившие Турцию лесные пожары 28 июля перекинулись на город Манавгат в 5 км от Сиде и 76 км от Анталии и начали быстро распространяться из-за сильного ветра. Огонь тушат два самолета, 15 вертолетов и более сотни пожарных машин. В ликвидации пожара принимают участие и направленные Россией самолеты-амфибии Бе-200. По информации властей, в пожарах уже пострадали 53 человека. Ранее из-за жары огонь уничтожил около 100 га леса в районе Ичмелер курортного города Мармарис.

Ситуация в Турции осложняется 40-градуской жарой и отсутствием дождей. Курорт Манавгат местные власти призвали объявить зоной бедствия, огонь уже перекинулся на городские кварталы, проводится эвакуация.

При этом в Турции уверяют, что пожары не представляют опасности для туристических объектов. А в Ассоциации туроператоров России заявили, что россияне не изъявляют желания вернуться домой раньше срока.

В соцсетях же российские туристы делятся фото на фоне дыма и огня, рассказывая, что переживают «апокалипсис» у бассейна или рядом с морем.

«Анталья полыхает. Страшно. Даже солнца не видать», - заявил одни из туристов, публикуя кадры затянутым дымом небом.