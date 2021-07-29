В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Индии девушку-подростка повесили за ношение джинсов

Газета.Ru
30 минут назад

В Индии, в северном штате Уттар-Прадеш, девушку-подростка члены ее семьи повесили за ношение джинсов, сообщает "Би-би-си" на хинди.

В Индии девушку повесили за ношение джинсов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел 20 июля, 17-летняя Неха Пасвану проводила время у своих бабушки и дедушки, в то время, как ее родители работали.

"Неха постилась в понедельник. Она молилась утром. Вечером, также после молитвы она надела джинсы, не спросив ни у кого разрешения. Однако после этого ее бабушка и дедушка, а также дядя и тетя возразили протест против того, чтобы она носила джинсы. На это Неха ответила, что правительство разрешило джинсы для ношения для девушек. Вот поэтому я должна носить джинсы, читать, писать и жить в обществе", - рассказала мать Нехи.

По словам женщины, после этого бабушка, дедушка, дядя и тетя избили ее дочь до смерти, и повезли в больницу, заявив окружающим, что девушка потеряла сознание. Однако врачи не смогли подтвердить матери, что девушка находится у них на излечении. В конце концов, тело Нехи было обнаружено на мосту Патна на реке Гандак, где родственники девушки попытались избавиться от ее тела.

Полиция задержала бабушку, дедушку, дядю, тетю, двоюродных братьев и сестер, также водителя авто-рикши - 10 человек, как участников и соучастников жестокого убийства.

Происшествия,В мире,BBC News,Индия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители