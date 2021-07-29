В Индии девушку повесили за ношение джинсов

"Неха постилась в понедельник. Она молилась утром. Вечером, также после молитвы она надела джинсы, не спросив ни у кого разрешения. Однако после этого ее бабушка и дедушка, а также дядя и тетя возразили протест против того, чтобы она носила джинсы. На это Неха ответила, что правительство разрешило джинсы для ношения для девушек. Вот поэтому я должна носить джинсы, читать, писать и жить в обществе", - рассказала мать Нехи.