Мужчина с автоматом прогуливался под окнами домов в Екатеринбурге

Мужчину с автоматом в руках заметили возле ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге. Неизвестный разгуливал и периодически прицеливался в различные объекты, сообщает Telegram-канал Hue.

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Местные жители вызвали полицию и Росгвардию, которые занялись поисками «автоматчика», так как к моменту их приезда он уже скрылся. Обнаружить его удалось в съемной квартире неподалеку.

Выяснилось, что мужчине 33 года. По словам соседей, это уже не первая его прогулка с оружием.

Автомат оказался страйкбольным и не представлял особой опасности для окружающих, но сотрудники полиции провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе 175. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь детей, а более 20 человек пострадали. На допросе после задержания он заявил, что напал на школу, поскольку всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.