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Мужчина с автоматом прогуливался под окнами домов в Екатеринбурге

Елена Прошина
1 час назад

Мужчину с автоматом в руках заметили возле ЖК «Мичуринский» в Екатеринбурге. Неизвестный разгуливал и периодически прицеливался в различные объекты, сообщает Telegram-канал Hue.

Мужчина с автоматом прогуливался под окнами домов в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местные жители вызвали полицию и Росгвардию, которые занялись поисками «автоматчика», так как к моменту их приезда он уже скрылся. Обнаружить его удалось в съемной квартире неподалеку.

Выяснилось, что мужчине 33 года. По словам соседей, это уже не первая его прогулка с оружием.

Автомат оказался страйкбольным и не представлял особой опасности для окружающих, но сотрудники полиции провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе 175. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь детей, а более 20 человек пострадали. На допросе после задержания он заявил, что напал на школу, поскольку всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

Тогда Галявиев также шел к школе по улице, держа оружие в руках. Никто из прохожих тогда не обратил на это внимание и в результате стрелок спокойно дошел до учреждения.

Происшествия,Ильназ Галявиев,Росгвардия,Екатеринбург,
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