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Жилые кварталы начали эвакуировать в Антальи из-за лесных пожаров

Мария Иванова
1 час назад

В Манавгате (Анталья) из-за лесных пожаров начали эвакуировать жилые кварталы. Сообщает РИА Новости.

Жилые кварталы начали эвакуировать в Антальи из-за лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

TGRT Haber отмечает, что жители Манавгата покидают свои дома на машинах, три района полностью эвакуировали. Несколько домов были сожжены, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов и пожарных машин

Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что власти начали расследование причин пожара. В СМИ появилась информация, что он начался с возгорания на мусорном полигоне.

Hurriyet Daily News рассказывала, что пожары начались в Турции в середине июля на фоне аномальной жары. Они бушевали на западном и южном побережьях страны, сотни гектаров леса сгорели дотла.

Происшествия,Hurriyet Daily News,РИА Новости,Анталья,
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