Жилые кварталы начали эвакуировать в Антальи из-за лесных пожаров

В Манавгате (Анталья) из-за лесных пожаров начали эвакуировать жилые кварталы. Сообщает РИА Новости.

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TGRT Haber отмечает, что жители Манавгата покидают свои дома на машинах, три района полностью эвакуировали. Несколько домов были сожжены, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов и пожарных машин

Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что власти начали расследование причин пожара. В СМИ появилась информация, что он начался с возгорания на мусорном полигоне.