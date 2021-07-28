Жилые кварталы начали эвакуировать в Антальи из-за лесных пожаров

В Манавгате (Анталья) из-за лесных пожаров начали эвакуировать жилые кварталы. Сообщает РИА Новости.
TGRT Haber отмечает, что жители Манавгата покидают свои дома на машинах, три района полностью эвакуировали. Несколько домов были сожжены, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов и пожарных машин
Мэр Манавгата Шюкрю Сезен заявил, что власти начали расследование причин пожара. В СМИ появилась информация, что он начался с возгорания на мусорном полигоне.
Hurriyet Daily News рассказывала, что пожары начались в Турции в середине июля на фоне аномальной жары. Они бушевали на западном и южном побережьях страны, сотни гектаров леса сгорели дотла.