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Следователи считают, что Доброхотов оклеветал не только журналиста, но и офицеров ГРУ

ТАСС
35 минут назад

Следствие считает, что главный редактор The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов оклеветал не только журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа, но и сотрудников ГРУ Минобороны РФ.

"Доброхотов в сети Интернет и социальной сети "Твиттер" с верифицированного аккаунта распространил в отношении Ван дер Верффа и индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ Минобороны заведомо недостоверные сведения о том, что Ван дер Верфф по заказу ГРУ распространил недостоверные данные о крушении "Боинг-777" МН-17 в Донецкой области", - сказано в постановлении о возбуждении дела, с которым ознакомился корр. ТАСС.

В отношении главреда The Insider возбудили дело

Происшествия,Видео,Роман Доброхотов,Министерство обороны,ГРУ,ИТАР-ТАСС,Россия,Нидерланды,
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