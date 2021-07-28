"Доброхотов в сети Интернет и социальной сети "Твиттер" с верифицированного аккаунта распространил в отношении Ван дер Верффа и индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ Минобороны заведомо недостоверные сведения о том, что Ван дер Верфф по заказу ГРУ распространил недостоверные данные о крушении "Боинг-777" МН-17 в Донецкой области", - сказано в постановлении о возбуждении дела, с которым ознакомился корр. ТАСС.