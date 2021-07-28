В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Во дворе в Екатеринбурге заметили неизвестного с автоматом. «Там ходят дети»

Ura.Ru
1 час назад

В жилом комплексе «Мичуринский» екатеринбуржцы заметили человека, который ходил по двору с предметом, похожим на автомат. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«В ЖК „Мичуринский“ заметили человека с оружием. Там ведь ходят дети», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Они рассказали, что человек с оружием гулял, а потом сел на скамейку и начал что-то пить.

По словам очевидцев, сообщение о неизвестном поступило в полицию. Местные жители возмутились, что человек до сих пор не привлек внимание правоохранителей.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Там журналисту агентства сообщили, что полиция проверяет информацию о вооруженном человеке.

Происшествия,Видео,МВД,Екатеринбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители