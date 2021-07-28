В жилом комплексе «Мичуринский» екатеринбуржцы заметили человека, который ходил по двору с предметом, похожим на автомат. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«В ЖК „Мичуринский“ заметили человека с оружием. Там ведь ходят дети», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Они рассказали, что человек с оружием гулял, а потом сел на скамейку и начал что-то пить.

По словам очевидцев, сообщение о неизвестном поступило в полицию. Местные жители возмутились, что человек до сих пор не привлек внимание правоохранителей.