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В Москве женщину несколько раз ударили ножом из-за смерти кота

Алиса Селезнёва
51 минуту назад

Мужчина нанес жительнице Москвы около 10 ножевых ранений в качестве мести за смерть кота. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Женщину несколько раз ударили ножом из-за кота в Москве
Фото: EPAEPA

По данным канала, 49-летняя Зульфия работала сиделкой у пожилой женщины, и на нее затаил злобу сын хозяйки. Мужчина решил, что сиделка накормила его кота жирной едой и от этого тот умер.

Несколько месяцев сын пожилой женщины вынашивал план мести. В итоге он пришел в квартиру, где жила сиделка, представившись курьером. Когда та открыла дверь, преступник нанес жертве около 10 ударов ножом в грудь и сбежал.

Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, врачи борются за ее жизнь. Нападавший задержан. Выяснилось, что он с детства страдает психическими расстройствами.

Ранее 74-летняя жительница Санкт-Петербурга была заподозрена в убийстве сына при помощи ножа. Тело 47-летнего мужчины с ножевым ранением в животе было обнаружено в квартире на проспекте Культуры. По версии следствия, убийство произошло в ходе бытовой ссоры. Подозреваемая была задержана, но правоохранителям пришлось доставить ее в медучреждение, а не в отделение, так как ей стало плохо. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Происшествия,Москва,
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