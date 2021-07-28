Женщину несколько раз ударили ножом из-за кота в Москве

Мужчина нанес жительнице Москвы около 10 ножевых ранений в качестве мести за смерть кота. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, 49-летняя Зульфия работала сиделкой у пожилой женщины, и на нее затаил злобу сын хозяйки. Мужчина решил, что сиделка накормила его кота жирной едой и от этого тот умер.

Несколько месяцев сын пожилой женщины вынашивал план мести. В итоге он пришел в квартиру, где жила сиделка, представившись курьером. Когда та открыла дверь, преступник нанес жертве около 10 ударов ножом в грудь и сбежал.

Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, врачи борются за ее жизнь. Нападавший задержан. Выяснилось, что он с детства страдает психическими расстройствами.