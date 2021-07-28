Женщину несколько раз ударили ножом из-за кота в Москве

Мужчина нанес жительнице Москвы около 10 ножевых ранений в качестве мести за смерть кота. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, 49-летняя Зульфия работала сиделкой у пожилой женщины, и на нее затаил злобу сын хозяйки. Мужчина решил, что сиделка накормила его кота жирной едой и от этого тот умер.
Несколько месяцев сын пожилой женщины вынашивал план мести. В итоге он пришел в квартиру, где жила сиделка, представившись курьером. Когда та открыла дверь, преступник нанес жертве около 10 ударов ножом в грудь и сбежал.
Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, врачи борются за ее жизнь. Нападавший задержан. Выяснилось, что он с детства страдает психическими расстройствами.
Ранее 74-летняя жительница Санкт-Петербурга была заподозрена в убийстве сына при помощи ножа. Тело 47-летнего мужчины с ножевым ранением в животе было обнаружено в квартире на проспекте Культуры. По версии следствия, убийство произошло в ходе бытовой ссоры. Подозреваемая была задержана, но правоохранителям пришлось доставить ее в медучреждение, а не в отделение, так как ей стало плохо. По факту случившегося возбудили уголовное дело.