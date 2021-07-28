В Новосибирске мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Baza, мужчина пришел на занятие, чтобы поупражняться в стрельбе, сделал несколько выстрелов из пистолета «Байкал-442» под контролем инспектора, а затем покончил с собой. Как отмечает канал, все произошло настолько быстро, что инспектор не успел среагировать.
Погибшим оказался 59-летний местный житель.
Baza отмечает, что на занятие в стрелковом клубе может прийти любой, но стрелять посетители могут только под руководством инструктора.
В управлении Следственного комитета по Новосибирской области НГС подтвердили информацию о происшествии. Следователи начали проверку.
Ранее 24-летний москвич покончил с собой в стрелковом комплексе в подмосковном Дзержинском. Сотрудники клуба рассказывали, что молодой человек часто приходил к ним тренироваться.