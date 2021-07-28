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У сотрудника ГИБДД Таганрога при обыске нашли его портрет в образе маршала

Парламентская газетаиещё 5
1 час назад

При обысках в домах сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска оперативники нашли картину, на которой изображен бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Таганрога в форме маршала Советского Союза. Об этом в среду сообщает РИА «Новости».

Портрет в форме маршала и пачки денег: в ГИБДД Таганрога пришли с обысками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Управление следственного комитета по Ростовской области сообщило на своём сайте о возбуждении уголовного дела против 41-летнего сотрудника автошколы и 39-летнего жителя Ростовской области по статье о посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, в 2019 году они передали более 190 тысяч рублей неустановленным сотрудникам МРЭО таганрогского ГИБДД «за успешную сдачу кандидатами в водители транспортных средств практической части экзамена на право управления транспортным средством».

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На фото с обыска, которое опубликовало РИА «Новости» в своём Telegram-канале, запечатлены банковские карты, наличные. Кроме того, запечатлён портрет с изображением мужчины в форме маршала Советского Союза с двумя медалями «Золотая звезда» (знак отличия героев Советского Союза) и орденом «Победа» - высший орден для командного состава времён Великой Отечественной войны. В числе награждённых этим орденом — Иосиф Сталин и Георгий Жуков.

Главу ГИБДД Ставропольского края заподозрили в коррупции. В его доме нашли золотой унитаз

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту получения организованной группой под руководством начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны ещё шестеро участников группы, в том числе экс-начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор регионального УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

Как сообщили в МВД, деньги платили водители и организаторы автоперевозок для беспрепятственного проезда по территории Ставрополья с нарушениями административного законодательства.

Происшествия,Георгий Жуков,Алексей Сафонов,ГИБДД,СКР,РИА Новости,Ростовская Область,Таганрог,Новочеркасск,
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