Два человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве в многоквартирном жилом доме. Хлопок газа произошел в строении, расположенном на улице Молодежной. В результате инцидента из подъезда дома были эвакуированы его жильцы.
Видео с места происшествия публикует телеканал 360. На кадрах видно, что в квартире обрушилась часть стены между комнатами, выбило двери и стекла на балконе. По предварительной версии, причиной ЧП могло стать использование неисправного газового оборудования. Все обстоятельства случившегося выясняются.