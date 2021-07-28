Украинских шпионов осудили в России за госизмену

«Согласно установленным данным, Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, которые входят в состав вышеуказанных зенитно-ракетных систем. Образцы их они передавали на Украину», — передает «Ведомости», ссылаясь на ФСБ РФ.