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Украинских шпионов осудили в РФ за госизмену

Ura.Ru
36 минут назад

Ростовский областной суд вынес приговор по делу контрабанды деталей зенитно-ракетных систем. По предварительным данным, гражданин Армении и гражданин России работали на «Укроборонпром». Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

Украинских шпионов осудили в России за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно установленным данным, Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, которые входят в состав вышеуказанных зенитно-ракетных систем. Образцы их они передавали на Украину», — передает «Ведомости», ссылаясь на ФСБ РФ.

Суд приговорил украинцев к девяти и десяти годам колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж».

Происшествия,ФСИН,Укроборонпром,ФСБ,Ведомости,Россия,Армения,
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