Украинских шпионов осудили в России за госизмену

Ростовский областной суд вынес приговор по делу контрабанды деталей зенитно-ракетных систем. По предварительным данным, гражданин Армении и гражданин России работали на «Укроборонпром». Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.
«Согласно установленным данным, Лобанов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, которые входят в состав вышеуказанных зенитно-ракетных систем. Образцы их они передавали на Украину», — передает «Ведомости», ссылаясь на ФСБ РФ.
Суд приговорил украинцев к девяти и десяти годам колонии строгого режима. Они признаны виновными по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж».