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В Москве покончила с собой дважды переболевшая коронавирусом пенсионерка

Мослентаиещё 2
38 минут назад

В деревне Ознобшино на территории Новой Москвы был найден труп пожилой женщины, покончившей с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Дважды переболевшая COVID россиянка покончила с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 81-летней пенсионерки нашли утром во вторник, 27 июля, недалеко от местного пруда. Характер повреждений позволил предположить, что она покончила с собой.

По словам родственников погибшей, женщина дважды переболела коронавирусом с тяжелыми осложнениями. Впоследствии она неоднократно пыталась наложить на себя руки.

Ранее в подмосковном Королеве от коронавируса вылечили 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По словам главы администрации города, пожилой мужчина смог победить коронавирус благодаря силе духа и здоровому образу жизни. После того как ветерана спустя 37 дней лечения выписали из больницы, он поблагодарил врачей, ухаживавших за ним.

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