Дважды переболевшая COVID россиянка покончила с собой

В деревне Ознобшино на территории Новой Москвы был найден труп пожилой женщины, покончившей с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Тело 81-летней пенсионерки нашли утром во вторник, 27 июля, недалеко от местного пруда. Характер повреждений позволил предположить, что она покончила с собой.

По словам родственников погибшей, женщина дважды переболела коронавирусом с тяжелыми осложнениями. Впоследствии она неоднократно пыталась наложить на себя руки.