Артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука избили и ограбили в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

Инцидент произошел 25 июля на Садовой улице около шести утра: двое мужчин напали на Ярмийчука, после ударов артист упал на тротуар. Затем злоумышленники вынудили потерпевшего отдать им 7000 рублей. Как уточняет канал, в уличный конфликт пытались вмешаться очевидцы, но один из нападавших воспрепятствовал этому.