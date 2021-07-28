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Опубликовано видео избиения и ограбления артиста балета в Петербурге

Алевтина Жаркова
19 минут назад

Артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука избили и ограбили в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

Инцидент произошел 25 июля на Садовой улице около шести утра: двое мужчин напали на Ярмийчука, после ударов артист упал на тротуар. Затем злоумышленники вынудили потерпевшего отдать им 7000 рублей. Как уточняет канал, в уличный конфликт пытались вмешаться очевидцы, но один из нападавших воспрепятствовал этому.

Позже Ярмийчук обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело. На следующий день правоохранители задержали одного из подозреваемых.

Происшествия,Криминал,Видео,Дмитрий Ярмийчук,Санкт-Петербург,
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