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Самолет Москва-Самара вернулся в аэропорт Шереметьево после вылета из-за течи топлива

Вечерняя Москваиещё 3
30 минут назад

Пассажирское авиасудно Boeing 737, вылетевшее из Москвы в Самару, вернулось в аэропорт из-за предположительной утечки топлива из двигателя. Об этом в среду, 28 июля, сообщил источник, близкий к ситуации.

Самолет в Самару вернулся в Шереметьево после вылета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя, — пояснил собеседник агентства ТАСС.

На борту авиасудна по предварительным данным находилось 57 пассажиров.

Посадка в Шереметьево прошла успешно, добавил источник.

24 июля вылетевший из Москвы в Якутск самолет сел на запасном аэродроме в Мирном из-за ливня. Сообщалось также, что задержан был и обратный рейс в аэропорт Внуково.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Boeing,ИТАР-ТАСС,Москва,Самара,
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