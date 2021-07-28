Самолет в Самару вернулся в Шереметьево после вылета

Пассажирское авиасудно Boeing 737, вылетевшее из Москвы в Самару, вернулось в аэропорт из-за предположительной утечки топлива из двигателя. Об этом в среду, 28 июля, сообщил источник, близкий к ситуации.
— Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя, — пояснил собеседник агентства ТАСС.
На борту авиасудна по предварительным данным находилось 57 пассажиров.
Посадка в Шереметьево прошла успешно, добавил источник.
24 июля вылетевший из Москвы в Якутск самолет сел на запасном аэродроме в Мирном из-за ливня. Сообщалось также, что задержан был и обратный рейс в аэропорт Внуково.