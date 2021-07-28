Житель Тюмени залез в соседнюю квартиру через балкон и избил отмечавших помолвку девушек. Он был недоволен тем, что девушки издавали слишком много шума. Видео опубликовал telegram-канал “RT на русском”.

На кадрах видно, как крепкого телосложения мужчина в чужой квартире толкает и бьёт девушек. Также он нецензурно выражается в их адрес. По рассказам самих празднующих они сидели на балконе, после 23:00 переместились в комнату.