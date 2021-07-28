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Попавшихся на взятке полицейских в Краснодаре записали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Четыре сотрудника ДПС были задержаны по подозрению в получении взятки в Краснодаре. Видео публикует telegram-канал “Кубанские новости”.

На кадрах видно, как специалисты отдела собственной безопасности выкладывают на капот служебного автомобиля большое количество купюр. Согласно подсчетам, в общей сложности было обнаружено около 1 млн рублей в салонах машин. Задержанные не сообщили о том, откуда взялись эти суммы.

Сообщается, что с жалобой на ДПС обратился водитель, который был пойман в состоянии алкогольного опьянения и сумел избежать наказания, дав взятку в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия,Видео,ГИБДД,Краснодар,
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