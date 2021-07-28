Попавшихся на взятке полицейских в Краснодаре записали на видео

Четыре сотрудника ДПС были задержаны по подозрению в получении взятки в Краснодаре. Видео публикует telegram-канал “Кубанские новости”.

На кадрах видно, как специалисты отдела собственной безопасности выкладывают на капот служебного автомобиля большое количество купюр. Согласно подсчетам, в общей сложности было обнаружено около 1 млн рублей в салонах машин. Задержанные не сообщили о том, откуда взялись эти суммы.