Четырех россиян на надувном матраце унесло в открытое море

Четырех отдыхающих у берегов Крыма унесло в море на надувном матраце и круге, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, пишет РИА Новости.

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press Anton Belitsky / Global Look Press

Россиян нашли в районе села Морское, на юго-востоке Крыма под Судаком. В море были замечены четыре человека на надувном матраце и круге. Они подавали сигналы бедствия. Отдыхающих обнаружили на расстоянии более 900 метров от берега и спасли.

Ранее четверо россиян в Крыму пошли купаться в море и утонули на глазах у очевидцев. Инциденты произошли на пляже поселка Николаевка, в Евпатории, Саки и селе Курортном. Все отдыхающие пренебрегли правилами безопасности и пошли купаться во время непогоды.