Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова задержана в Москве

Правоохранительные органы задержали в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление.

Фото: udaltsova.org udaltsova.org

По словам Удальцовой, задержание произошло перед началом встречи с избирателями в столичном районе Нагатинский Затон.

"Я и еще восемь участников встречи с избирателями сейчас находятся в ОВД Нагатинский затон", - рассказала она.

Удальцова добавила, что не знает причину задержания. Ранее стало известно, что директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение "беззаконием" и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.