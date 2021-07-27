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Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова задержана в Москве

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Правоохранительные органы задержали в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова задержана в Москве
Фото: udaltsova.orgudaltsova.org

По словам Удальцовой, задержание произошло перед началом встречи с избирателями в столичном районе Нагатинский Затон.

"Я и еще восемь участников встречи с избирателями сейчас находятся в ОВД Нагатинский затон", - рассказала она.

Удальцова добавила, что не знает причину задержания. Ранее стало известно, что директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение "беззаконием" и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Происшествия,Павел Грудинин,Анастасия Удальцова,ЕСПЧ,КПРФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,МВД,Москва,
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